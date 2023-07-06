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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج ينشر أسئلة اللغة الانجليزية بعد توزيعها بلجان الثانوية|ويؤكد: جاري الحل

شاومينج
شاومينج

تشهد جروبات الغش الخاصة بـ شاومينج وأعوانه على تطبيق تليجرام ، تداولا لأسئلة قيل إنها تخص امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية  ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، ثم كتب شاومينج عبر تليجرام : جاري الحل. 

يأتي ذلك بعد مرور دقائق قليلة من توزيع امتحانات اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023. 

ويقوم حاليا فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها ، لتحرير محضر إثبات حالة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد جددت تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بضرورة التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

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