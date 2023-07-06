الثانوية العامة 2023| بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بجميع اللجان

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة 2023 “الشعبتين العلمية والأدبية” ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، لمدة 3 ساعات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

كما بدأ الان طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، ويدأ طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى.

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه طبقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 ، فإن امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) يكون مجموع درجاته من 50 درجة ، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية فيه 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصصاً لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) ، نسبة أسئلة الإختيار من متعدد تبلغ 85% ، أما جزء الأسئلة المقالية لا يتعدى 15% .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) ، تكون 30% من الاسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.