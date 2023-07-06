فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين STEM .. اعرف الرابط والضوابط والشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (٦ اكتوبر بنين بالجيزة ٦ اكتوبر الحى ١١ المشتركة - المعادي بنات بالقاهرة القاهرة الجديدة - المشتركة - الإسكندرية - كفر الشيخ الدقهلية - الاسماعيلية - البحر الاحمر أسيوط الأقصر - سرس الليان بالمنوفية مدينة السادات بالمنوفية الغربية القليوبية الشرقية - قنا- الفيوم - بني سويف المنيا سوهاج ) .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة الموقع الالكترونى للوزارة للتقدم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في الفترة من 5 يوليو حتى 25 من نفس الشهر ( على أن يتم الإعلان عن ذلك في جميع مدارس الحلقة الإعدادية ووفقا للشروط والإجراءات المحددة لذلك.

وقد تقرر إجراء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في الفترة من يوم السبت الموافق 12 أغسطس حتي يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM



الطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في العام الدراسي 2023/2022 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيا لشروط التقدم.

يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲م والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفيا الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسمياً حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي يتم صرف النظر عن نتيجته .

الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو اجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي /2022/2023 وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات وتم استيفاء شروط التقدم .

الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الاعدادية في العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ م غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد مستوي وتم استيفاء شروط التقدم.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

تم فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين للطالب المصرى الحاصل على شهاد اتمام التعليم الاساسى فى العام الدراسى 2023/2022 دور أول ، ومن شروط التقدم :



أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) من المجموع الكلى فقط

ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة ، او يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)



تعليمات هامة يلزم اتباعها عند التقديم في بمدارس المتفوقين STEM



يتم تسجيل البيانات الأساسية ثم الضغط على حفظ .



ستظهر بعدها قائمة مدارس المتفوقين ،يلزم تحرى الدقة في ترتيب الرغبات الظاهرين أمامك، ويظهر ترتيب تلقائى للرغبات ، يمكنك اعادة الترتيب من خلال سحب المدارس للاعلى او للاسفل ، وعندما تنتهى من الترتيب يلزم الضغط على زر ( حفظ ترتيب الرغبات النهائي).

يلزم طباعة تقرير التقدم الذى يظهر عند الضغط على زر (طباعة التقرير )، ويتم الطباعة من خلال الضغط على ايقونة (الطابعة) التى تظهر فى شريط الادوات الذى يظهر أعلى التقرير ، ويلزم التأكد أن يكون موضح به إطار لوضع صورة الطالب وتوقيعات جهة الاختصاص.

يلزم بعد طباعة استمارة التقدم الإلكترونية قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها و اعداد الملف المطلوب وارفاقها به تقديمه الى أقسام شئون الطلبة بالادارة التعليمية والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

وأوضحت أن رابط التقديم في مدارس المتفوقين STEM https://stemexls.emis.gov.eg/