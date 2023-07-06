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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فنون جميلة حلوان تعلن عن برامج جديدة ومتميزة.. تعرف عليها

كلية الفنون الجميلة
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، عن قبول دفعة جديدة فى البرامج الخاصة بمصروفات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة وتقدم الكلية البرامج التالية :-

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▪️التصميم المعمارى والعمرانى المستدام 
Sustainable Architecture and Urban Design

▪️التصميم الجرافيكى 
Graphic design

▪️الرسوم المتحركةوالوسائط المتعددة 
Animation and multimedia

مميزات البرامج :-
▪️ الدراسة باللغة الانجليزية 
▪️الدراسة بنظام الساعات المعتمدة 
▪️عدد الطلاب المقبولين محدود بما يضمن التواصل المباشر بين الاساتذة والطلاب وأفضل أداء للفاعلية التعليمية .
▪️يتم التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية.
▪️التخصص المباشر بدون سنة تمهيدية أو شعبة عامة وذلك فى البرامج الثلاث.
▪️يتم الحصول علي درجة البكالوريس في التخصص بعد الانتهاء من اجمالي ١٦٠ ساعة معتمدة لبرنامجي الجرافيك ، ١٦٥ ساعة معتمدة لبرنامج العمارة. 

مدة الدراسة ٥ اعوام، مع امكانية الانتهاء من الدراسة في ٤ اعوام مع تطبيق القواعد الخاصة بالدراسة بالفصل الدراسي الصيفي و زياده العبء الفصلي. 

▪️التدريب الميدانى إلزامى كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.
▪️يلتحق خريج برنامج التصميم المعمارى والعمرانى المستدام بنقابة المهندسين فور التخرج.

▪️يلتحق خريج برنامجى التصميم الجرافيكى والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بنقابة الفنانين التشكيلين ، ومتاح لخريجي برنامج الرسوم المتحركة الاشتراك بنقابة فنانى التحريك.

وهناك ضوابط عامة للقبول وهي كالتالي :-

▪️تقبل البرامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى لمجموع الكلية لطلاب الثانوية العامة او ما يعادلها من الشهادات الاجنبية و المعادلة، بشرط اجتياز امتحان القدرات والذى يحدده المجلس الاعلى للجامعات على مستوى الجمهورية.

▪️بعد قبول الطالب بالكلية كطالب نظامى يقوم بتقديم طلب الانضمام الى البرامج الخاصة ويتم عرض الطلب على اللجنة المشكلة للمقابلة الشخصية للقبول فى البرنامج.

▪️تقبل البرامج التحويلات من الكليات المناظرة ، والغير مناظرة بشرط اجتياز امتحان القدرات والحد الأدنى للمجموع الخاص بسنة الطالب المتقدم والبداية من المستوى الأول .

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان5
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان5
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كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان4
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان3
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان3
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كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان2
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان1
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان1
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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