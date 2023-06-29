إعلان نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المُتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية والتكنولوجية، وذلك بعد أربعة أيام من الإعلان عن التقديم عبر منصة "ادرس في مصر".

وأشار الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، أنه تم إرسال رسائل إلكترونية للطلاب الذين تم تنسيقهم بالكليات التي تم ترشيحهم عليها وفقًا لأولوية التقديم، والكوتة المُخصصة لكل دولة.

وبلغ عدد الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المُتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية والتكنولوجية 301 طالب يمثلون أكثر من 20 جنسية.

وأشار الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين ، إلى أن إعلان نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المُتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية والتكنولوجية ، جاء في زمن قياسي بعد فتح باب التقديم يوم الجمعة الماضية، وهو ما يعكس حجم التطور الذي تشهده منصة "ادرس في مصر" والتنسيق الإلكتروني، إضافة إلى تدعيم الخدمات التي تُقدم للطلاب الوافدين لجذب أكبر عدد من الطلاب مع تيسير كافة إجراءات التحاقهم بالكليات المختلفة؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

ولفت الدكتور شريف إلى البدء في العمل على تنسيق الدفعات التالية من الطلاب الوافدين المُتقدمين، وإعلان نتائج التنسيق تباعًا، في ظل وجود غرف عمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لأول مرة، مشيرًا إلى قيام الطلاب الذين تم ترشيحهم بدفع المصروفات الدراسية والتوجه إلى كلياتهم لاستكمال كافة الإجراءات الأخرى.

تم فتح باب التقديم الإلكتروني لتنسيق الطلاب الوافدين يوم الجمعة الماضي الموافق 23 يونيو 2023 حتى 15 سبتمبر 2023، عن طريق توفير رابط إلكتروني للتقديم على منصة " ادرس في مصر"؛ للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للإقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية ، يمكن الوصول إليه عن طريق الضغط على : https://admission.study-in-egypt.gov.eg/.../5f1851aa863d9...