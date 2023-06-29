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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء التحويل بين المدارس في محافظة الجيزة السبت.. عبر هذا الرابط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة بشرى سارة لأولياء الأمور الراغبين فى التحويل بين المدارس لأبنائهم  للعام الدراسى 2023/2024

حيث قال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، لقد تقرر فتح باب التحويل بين المدارس في محافظة الجيزة إلكترونيا خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يوليو 2023 .

وأضاف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، يتم تسجيل طلبات التحويل بين المدارس في محافظة الجيزة إلكترونيا ، عبر الموقع الالكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال رابط التحويلات التالي :
https://www.gizaedu.net/tran.html 
 

وعلى جانب آخر .. كان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة مواعيد وجداول امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023 ، وجاءت كالتالي :


* أولا المرحلة الابتدائية 
- الصفوف الأول والثاني والثالث " فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 16 يوليو 2023
- الصف الرابع الابتدائى ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023
- الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023
- الصف السادس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) "الثامن " صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023


* ثانيا المرحلة الاعدادية 
- الصف الأول الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023
- الصف الثاني الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023
- الصف الثالث الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023


* ثالثا المرحلة الثانوية 
- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي السبت 22 يوليو 2023
- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي السبت 22 يوليو 2023
- الصف الأول الثانوي العام " للمكفوفين " خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي الأحد 23 يوليو 2023
- الصف الثاني الثانوي العام" للمكفوفين " خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي الأحد 23 يوليو 2023
* رابعا "التعليم الفني " من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 23 يوليو 2023
جداول المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوي العام التعليم الفنى بالإدارات حسب تخصصه 

المدارس التحويل الجيزة التربية والتعليم التعليم

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