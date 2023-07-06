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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |فعاليات ملتقى رواد الأعمال بمسابقة عين شمس تبتكر 2023.. تفاصيل ...الليلة زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" يظهر فى سماء مصر

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

علاج طبيعى القاهرة تعلن عن حفلات تخرج 2022

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة عن إقامة حفل خريجي الكلية دفعة ٢.٢٢ .

فعاليات ملتقى رواد الأعمال بمسابقة عين شمس تبتكر 2023.. تفاصيل
تستضيف جامعة عين شمس في الثاني عشر من يوليو 2023 ملتقى رواد الأعمال “عين شمس تبتكر” في نسخته الرابعة، والذي يهدف إلى دعم وتشجيع المبتكرين ورواد الأعمال في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والخدمات المجتمعية ذات الصلة، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

 

الليلة زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" يظهر فى سماء مصر
تشهد سماء مصر الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حيث يقترن القمر مع كوكب زحل " لؤلؤة المجموعة الشمسية"، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

البحث العلمي تعلن فتح التقدم للمنح السنوية "L’Oréal-UNESCO For Women in Science"..تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والهيئات البحثية المختلفة  عن فتح باب التقدم للمنح السنوية  المقدمة  من الشركة بالتعاون  مع منظمة اليونسكو “L’Oréal-UNESCO For Women in Science .”

جامعة حلوان تطلق مؤتمر أدب الطفل سبتمبر المقبل
ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا "،  يومي 13 و14 سبتمبر المقبل . 

غدا..آخر موعد للتسجيل للفصل الدراسي الصيفي بنظام الساعات المعتمدة بجامعة عين شمس
أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، فتح باب تسجيل المقررات الدراسية لطلاب لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة عين شمس عبر موقع UMS للفصل الدراسى الصيفى بحد أقصى (9) ساعات للمقررات الدراسية.

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