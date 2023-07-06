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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الليلة زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" يظهر فى سماء مصر

لؤلؤة المجموعة الشمسية
لؤلؤة المجموعة الشمسية

تشهد سماء مصر الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حيث يقترن القمر مع كوكب زحل " لؤلؤة المجموعة الشمسية"، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا نكون مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" مع القمر اليوم، في الـ 11:10 مساءا تقريبا يوم 6 يوليو.

وأوضح الدكتور "تادرس"، أننا نرى القمر مقترنا مع كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة حتى فجر يوم 7 يوليو حيث يختفي هذا المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق،أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية

ويعرف زحل بأنه لؤلؤة المجموعة الشمسية وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

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