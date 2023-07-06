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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن فتح التقدم للمنح السنوية "L’Oréal-UNESCO For Women in Science"..تفاصيل

اكاديمية البحث العلمى
اكاديمية البحث العلمى

 

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والهيئات البحثية المختلفة  عن فتح باب التقدم للمنح السنوية  المقدمة  من الشركة بالتعاون  مع منظمة اليونسكو “L’Oréal-UNESCO For Women in Science .”

ويقدم البرنامج ثلاث منح سنويَا للباحثات المتميزات فى مجالات العلوم المختلفة:

-  علم الأحياء- الكيمياء الحيوية – الفيزياء الحيوية – علم الوراثة – علم وظائف الأعضاء – علوم الأعصاب – التكنولوجيات الحيوية – علم البيئة وعلم السلوك ).

-و العلوم الفيزيائية ( الفيزياء – الكيمياء – هندسة البترول الرياضيات – والعلوم الهندسية – علوم المعلومات – وعلوم الأرض )

واوضحت أنه لمزيد من المعلومات عن كيفية التقديم من خلال الرابط 
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/loreal-unesco-for-women-in-sci/

 


 

وكان قد عقد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس.

وفى بداية الاجتماع، وجه الوزير التهنئة للمجلس بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوزير على دور أعضاء مجلس الأكاديمية فى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتى تم إطلاقها في شهر مارس الماضي، والتى تقوم على سبعة مبادئ، مشيراً إلى التحالفات الإقليمية بحيث تعمل الجامعات والمراكز البحثية فى نطاق جغرافي واحد معًا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بالدولة ورؤية مصر 2030، وبما يخدم احتياجات الأنشطة الاقتصادية وفقاً لكل إقليم جغرافي وخطة التنمية للدولة فى هذا الإقليم، موضحاً أنه تم توقيع عدة بروتوكولات للتعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمؤسسات والشركات الصناعية والإنتاجية فى إطار هذه التحالفات الإقليمية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هناك صندوق لدعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الباحثين فى مختلف المجالات والتخصصات العلمية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من العلماء والباحثين بمختلف اللجان العلمية فى المشروعات التى تلبى احتياجات الدولة، موجهاً الشكر لأسرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على الجهود التى تبذلها لربط البحث العلمي بالصناعة، ودورها فى تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم الباحثين والمبتكرين.

أعلنت أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي البحث العلمي Jobs Education

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