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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023.. في حمام لجنة بالزقازيق .. الكشف عن تفاصيل تصوير امتحان التفاضل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

للطلاب الوافدين.. معلومات مهمة قبل الفصل الدراسى الصيفي بتجارة القاهرة
كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد بداية الفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

 

درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف تفاصيلها
تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر انتهاؤها يوم 13 يوليو 2023 ، والاستعداد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .

 

طلاب الثانوية العامة بعد الجيولوجيا وعلم النفس: ياريت كل الامتحانات تبقى كده
أعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية، بجانب سهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

 

10 %.. تفاصيل الأعداد المنتظر قبولها من طلاب الدبلومات الفنية 2023 بالجامعات
يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .

 

تنسيق الجامعات 2023 .. رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة
يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث يتطلعون لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بشكل ورسوم الاختبارات.

 

في حمام لجنة بالزقازيق ..التعليم تكشف تفاصيل تصوير امتحان التفاضل
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا بشأن تفاصيل واقعة تصوير امتحان التفاضل للثانوية العامة بجوار بلاعة حمام.

 

ضبط المسئولين عن تصوير امتحان تفاضل الثانوية بجوار بلاعة حمام وإحالتهم للنيابة
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان التفاضل والتكامل الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم  بجوار بلاعة حمام.

 

اللغة الفرنسية ترسم الابتسامة على وجوه طلاب القسم الأدبي بثانوية الأزهر
قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية ، إن طلاب الثانوية الأزهرية  للقسم الأدبي ،انتهوا اليوم من أداء الامتحانات وسط أجواء أمنية آمنة مشددة وحالة من الهدوء والنظام.

 

انتظام سير الامتحانات بلجان الثانوية العامة في سيناء بلا شكوى
ترأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة، حيث انتظمت عملية سير الامتحانات دون أي معوقات أو شكاوى من الطلبة.

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