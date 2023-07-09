انتظام سير الامتحانات بلجان الثانوية العامة في سيناء بلا شكوى

ترأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة، حيث انتظمت عملية سير الامتحانات دون أي معوقات أو شكاوى من الطلبة.

وقد شدد وكيل الوزارة على الالتزام بجميع الإجراءات المتبعة، والتي تتضمن التفتيش الدقيق للطلاب، وأخذ الاحتياطات اللازمة في توزيع البابل شيت لأن طلاب جميع الشعب سيؤدون الامتحانات في وقت واحد.

وأدى طلاب شعبة العلوم البالغ عددهم 2997 طالبا وطالبة الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وبلغت نسبة الحضور 96% تقريباً.

كما أدى طلاب شعبة الرياضيات والبالغ عددهم 289 طالبا وطالبة في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وبلغت نسبة الحضور 99% تقريباً.

أما الشعبة الأدبية، فقد أدى الطلاب البالغ عددهم 468 طالبا وطالبة الامتحان في مادة علم النفس الاجتماع، وبلغت نسبة الحضور (99%) تقريباً، أما الطلاب المكفوفون فيؤدون الامتحان في مادة التاريخ "ورقة أولى".

فرحة الطلبة

وقد أعرب الطلاب الثانوية العامة في مختلف اللجان على مستوى المحافظة عن فرحتهم بالامتحانات، خاصة أنها جاءت في متناول الطالب المتوسط، وتمكن الطلاب من حل الأسئلة في مادة الجولوجيا والتفاضل للقسم العلمي ومادة علم النفس للقسم الأدبي.







