محافظ شمال سيناء: إنشاء 10 تجمعات تنموية ومنازل بدوية ورصف عدد من الطرق

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال جولة تفقدية لعدد من القرى في مركز الحسنة بوسط سيناء، اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بسيناء وأهلها وتقديم كل الخدمات لهم طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات في منطقة وسط سيناء، من بينها إنشاء 10 تجمعات تنموية، وإنشاء منازل بدوية ورصف عدد من الطرق، وإنشاء مدارس ووحدات خدمية.

٤ محولات:

وأعلن المحافظ عن تزويد قرية عرب بلي في مركز الحسنة بـ4 محولات كهرباء، وتوفير برنامج لتوزيع مياه الشرب على التجمعات، وبناء مدرسة تعليم أساسي بالقرية، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، فضلًا عن توفير مختلف الخدمات لأهالي القرية.



وقد تفقد اللواء شوشة وبرفقته المحاسب سعد بغدادي قرية الريسان واجتمع مع الأهالى والمشايخ فى مقعد الشيخ محمد غانم واستمع لطلبات المواطنين ووعد بتحقيق احتياجاتهم ، والاستجابة لهم في أقرب وقت.

واستعرض رئيس المركز والمدينة الخطة القادمة لتنمية مركز وقري الحسنة ، وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تطورات تكون في مصلحة المواطن.