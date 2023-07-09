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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث يتطلعون لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بشكل ورسوم الاختبارات. 

 

رسوم اختبارات القدرات 

 

تنسيق الجامعات 2023 .. قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه تم زيادة رسوم اختبارات القدرات لجميع كليات التي يشترط القبول خوض الاختبارات ، حيث جاءت قيمة الزيادة هذا العام 150 جنيها، لتصل إلى 600 جنيه،  بعد أن كانت 450 جنيها خلال الأعوام الماضية

تنسيق الجامعات 2023 .. وأضاف لصدى البلد أن هناك جزء من الرسوم يتوم توجيهه إلى صندوق رعاية المبتكرين بأكاديمية البحث العلمي وهو 100 جنيه ، بينما باقي المبلغ تحصل عليه الكلية والمجلس الأعلى للجامعات. 

 

تنسيق الجامعات 2023 .. وأشار إلى أنه ستجرى اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وسيتم توحيد الاختبارات التي تجرى في جميع الكليات ،  مع الالتزام بالجدول الزمني الذي يتم تحديده من قبل مكتب التنسيق الإلكتروني.
 

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وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ " تنسيق الجامعات 2023 "، الذي من المفترض أن ينطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان النتائج.

 

 تنسيق الجامعات 2023 .. وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أن مكتب التنسيق الرئيسي- ومقره جامعة عين شمس- وفروعه بالمحافظات، يستعد لاستقبال الطلاب في الاستعدادات تنسيق القبول 2023 بالجامعات الحكومية.


تنسيق الجامعات 2023 .. وأضاف أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات التي من المرجح أن يتم فتح التقديم بها عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

 

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنّه تقرر القيام بإلغاء الاختبارات المعرفية، بالإضافة إلى استمرار العمل بنظام الاختبارات المهارية، أما بالنسبة لباقي الكليات يكون شرط النجاح بها، كما أنها تستلزم إجراء اختبارات قدرات اللياقة والفنون.

فتح اختبارات القدرات

أوراق التقديم لاختبارات القدرات للكليات 2022:

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

2- الرقم القومي الخاص بالطالب.

3- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

4- الأوراق تكون مطلوبة في كل اختبار من اختبارات القدرات.

 

اختبارات القدرات طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 المجلس الاعلى للجامعات

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