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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للدراسة خارج مصر .. تعرف على التفاصيل

التعليم العالى
التعليم العالى

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة تايلاند بالقاهرة عن المنح الدراسية التى تقدمها مؤسسات التعليم العالى فى تايلاند للطلاب
الأجانب للعام الدراسى 2023/2024 .


واوضحت أنه لمزيد من التفاصيل عن تلك المنح يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد :ـ

https://hague.thaiembassy.org/th/content/list-of-scholarships-by-thai-higher-edu-ins- 2022?cate=5d81ca6e15e39c2eb8004ac5 https://image.mfa.go.th/mfa/0/FBtREAtWmz/PDF_documents/List_of_Scholarships_offered_by_Thai _University_for_International_Students_in_Academic_Year_2023.pdf

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جامعة عين شمس في أسبوع| المتينى يحصل على جائزة سفير التعليم العالي بشمال إفريقيا.. منسق هيروشيما يناقش مع ألسن آليات التعاون المشترك

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

 


وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم.
 


وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00153.html

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي جامعة عين شمس في أسبوع سفارة اليابان بالقاهرة

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