فرصة للدراسة خارج مصر .. تعرف على التفاصيل

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة تايلاند بالقاهرة عن المنح الدراسية التى تقدمها مؤسسات التعليم العالى فى تايلاند للطلاب

الأجانب للعام الدراسى 2023/2024 .



واوضحت أنه لمزيد من التفاصيل عن تلك المنح يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد :ـ

https://hague.thaiembassy.org/th/content/list-of-scholarships-by-thai-higher-edu-ins- 2022?cate=5d81ca6e15e39c2eb8004ac5 https://image.mfa.go.th/mfa/0/FBtREAtWmz/PDF_documents/List_of_Scholarships_offered_by_Thai _University_for_International_Students_in_Academic_Year_2023.pdf

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح



وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم.





وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00153.html

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح