جامعة عين شمس في أسبوع| المتينى يحصل على جائزة سفير التعليم العالي بشمال إفريقيا.. منسق هيروشيما يناقش مع ألسن آليات التعاون المشترك

جامعة عين شمس في أسبوع:

منسق جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن لمناقشة آليات التعاون المشترك

المتينى يحصل على جائزة سفير التعليم العالي بشمال إفريقيا

تعاون بين جامعة عين شمس والتعليم العالي والابتكار في ناميبيا



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها منسق جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس لمناقشة آليات التعاون المشترك ،تعاون بين جامعة عين شمس والتعليم العالي والابتكار في ناميبيا .



استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، والمشرفة على قسم اللغة اليابانية، و الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الأثار الأسبق وعميد كلية الآثار جامعة عين شمس السابق ، بمقر كلية الألسن بجامعة عين شمس، هاتسوكو أوكومورا، منسق جامعة هيروشيما بمكتب الجامعة بالقاهرة، لمناقشة علاقات التعاون بين كلية الألسن جامعة عين شمس وجامعة هيروشيما على خلفية القيام بإجراءات تجديد اتفاقية التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة هيروشيما.

تطرق الحديث إلى العلاقات المتميزة التي تربط مصر واليابان ودور التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة هيروشيما في تقوية هذه العلاقات المميزة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التبادل العلمي بين الجامعتين بهدف توفير المزيد من المنح الدراسية لطلاب الليسانس والباحثين في الدراسات العليا من الهيئة المعاونة بقسم اللغة اليابانية بكلية الألسن جامعة عين شمس.

من الجدير بالذكر أن جامعة هيروشيما تعد واحدة من أكبر وأهم الجامعات الحكومية في اليابان، وتحتل مرتبة مرتفعة للغاية محليا وعالميا في اليابان من بين أكثر من ٧٠٠ جامعة يابانية.

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، نائب رئيس جمهورية ناميبيا Nangolo Mbumba

والوزيرة Itah Kandji-Murangi وزيرة التعليم العالي والتدريب والابتكار بجمهورية ناميبيا، وعدد من رؤساء الجامعات الأفريقية، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية ناميبيا.

وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون المرتقب بين الجانبين للاستفادة بخبرات جامعة عين شمس المصرية في العديد من التخصصات العلمية والبحثية وما تمتلكه من خبرات أكاديمية ذات سمعة دولية مرموقة.

وركّز الجانبان على أهمية التعليم والبحث العلمي في تحقيق خطط التنمية المستدامة للقارة السمراء وفق أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

حصل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، علي جائزة سفير التعليم العالي بشمال أفريقيا ، في مؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية والمنعقد حاليا بدولة ناميبيا، وذلك تقديرا لمجهوداته فى النهوض بالتعليم العالي في أفريقيا ودعمه لجامعات أفريقيا، ولانجازاته في المجال الطبي.

حيث يعد د. محمود المتيني من رواد أمراض الكبد في مصر ورائد في زراعة الكبد ، أدار أول برنامج زراعة كبد حي للبالغين والأطفال منذ عام 2001 وأسس د محمود المتيني مركز عين شمس لزراعة الأعضاء عام 2008 في جامعة عين شمس في مصر ، وهو أول مركز مزدوج لزراعة الكبد والكلي للبالغين ، كما قام سيادته بأول عملية لاستئصال الكبد بالفص الأيسر عن طريق المنظار من المتبرع الحي ، بالإضافة إلي ترأسه العديد من المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية.



كما كان له دورا كبيرا في تنظيم عمليات زراعة الأعضاء في مصر، مما أدى إلى قيام الحكومة بسن "قانون زراعة الأعضاء" في عام 2010.

جدير بالذكر أن اتحاد الجامعات الأفريقية يعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف لتشجيع التعاون في ما بينها وبين المجتمع الأكاديمي الدولي .