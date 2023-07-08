الجامعة البريطانية في مصر تنظم جولة تفقدية للطلاب للتعريف بكلياتها.. الخميس المقبل

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، أول جولاتها التفقدية " Campus Tour”، بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو الجاري وكل خميس، وذلك لطلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية، وذلك في تمام الساعة 11 صباحًا وحتى 2:30 ظهرًا، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.



كما تنظم الجامعة البريطانية جولات تفقدية فردية على مدار الأسبوع من الأحد للأربعاء، من العاشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً، لجميع الراغبين في زيارتها من الطلاب.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية على إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على كليات الجامعة وأقسامها وتخصصاتها المختلفة وأبرز البرامج الدراسية، والمعامل المتعددة المجهزة بأحدث التقنيات لتدريب الطلاب بالجامعة، بالإضافة إلى التعرف على الحياة الطلابية والأنشطة المختلفة التي توفرها الجامعة البريطانية لطلابها، وكذلك المنح التي تقدمها الجامعة وطرق التقديم للالتحاق بها.

وأوضحت الجامعة البريطانية أنه على الراغبين في الانضمام لفعاليات الجولة التفقدية من الطلاب وأولياء الأمور، التسجيل من خلال الرابط التالي https://offers.bue.edu.eg/campus-tours-0-0-0، كما يمكن للطلاب الراغبين سداد الرسوم الإدارية اللازمة للتقديم، على مدار فعاليات الجولة.

يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر تضم 11 كلية، وهم كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب وجراحة الفم والأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات، كما تطبق الجامعة نظام التعليم البريطاني، و تمنح خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والجامعات الأجنبية الشريكة وهم (London South Bank University & Queen Margaret University& Manchester Metropolitan University)،كما تمنح الجامعة البريطانية لطلابها فرصة لدراسة فصل دراسي بالخارج بجامعة London south bank، الشريك البريطاني للجامعة.