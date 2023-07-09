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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يعلن دعوة اليونسكو لمؤتمر قضايا التحول في المجتمعات بتونس

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن دعوة إدارة العلوم بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” للمشاركة فى مؤتمر إعلان إطلاق الجامعة الصيفية الأولى تحت عنوان “قضايا التحول فى المجتمعات العربية الراهنة”، والمقرر عقدة فى الفترة من 12-16 أغسطس 2023 بمدينة سوسة بالجمهورية التونسية " .

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وأوضح أن الجامعة الصيفية الأولى نتاج تنظيم الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية بالجمهورية التونسية ( إيناس ) بالشراكة مع مؤسسات كبرى وتسعى الشبكة الدولية سالفة الذكر من خلال إطلاق جامعتها الصيفية إلى طرح قضايا التحول فى جميع المجالات وتقدم تحليلا دقيقا لنماذج من التحول وترصد آثارها على مستوى تلك المجتمعات ، وتشمل قضايا الشباب والهجرة وقضايا تمكين المرأة فى الحياة الإجتماعية بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالفئات المهمشة مثل الطفولة والشيخوخة وغيرها .

 

وأشار إلى أنه لمزيد من المعلومات عن المؤتمر سالف الذكر وإجراءات تقديم الترشيحات يمكن الاطلاع على الموقع الإلكترونى التالى :- 

[email protected]

 


وأكد أنه ينبغى على الراغبين فى التقدم الحصول على استمارة التسجيل فى موعد غايتة 5 يوليو 2023  وآخر موعد لإستلام المساهمات البحثية النهائية فى المحاور السابقة هو  5 أغسطس 2023 وذلك عبر البريد الالكترونى التالى :- 

[email protected]

 

وأضاف الأعلى للجامعات أنه يمكن تسجيل استمارة ورشة حوارية الجامعة الصيفية الأولى للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العر بية على الرابط الأتي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK7v-8LW4Wz3Jea4wDGwrdY9xAxFXN8Kxz7xxcnQLMuRfU0Q/viewform
 

المجلس الاعلى للجامعات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مؤتمر إعلان اطلاق الجامعة الصيفية الأولى الجامعة الصيفية الأولى المجتمعات العربية Jobs Education

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