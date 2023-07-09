للطلاب الوافدين.. معلومات هامة قبل الفصل الدراسى الصيفي بتجارة القاهرة

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد بداية الفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقال الدكتور جمال شحاته ، إن الكلية قامت بفتح التسجيل للفصل الدراسى الصيفى ( summer course ) ، مؤكدا أن الطلاب الوافدين لابد الحصول على إذن سداد من شئون الطلاب و دفع الرسوم فى البنك العربى الإفريقي و رفع إيصال السداد على

‏http://course.foc.cu.edu.eg/signing

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، ‏نظمت أسرة طلاب من أجل مصر جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لقاءً توعويًا بعنوان "دور الأسرة في تنمية الوعي وترسيخ روح الولاء والانتماء"، حاضرت فيها الدكتورة أميرة تاوضروس الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومديرة المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر جامعة القاهرة.



أكدت الدكتورة أميرة تواضروس، أهمية دور الأسرة المصرية في خلق بيئة آمنة للحوار وتعزيز المرجعية الثقافية، بالإضافة إلى دورها في التقبل والاحترام، كما تناولت خلال اللقاء مسألة الانتماء، وأبرز التحديات التي تواجه الأسرة مثل غياب لغة الحوار، وجرى نقاش مفتوح حول آليات التغير الثقافي وتشكيل الوعي.

يُشار إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر هي أسرة طلابية تستهدف إعداد الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوعي الوطني والتأكيد على مكانته الكبيرة، ورفع مستوى الوعي لديهم للمساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، وتحقيق التواصل بين الشباب فى مختلف الجامعات المصرية في أنحاء العالم لتبادل الخبرات والتجارب وتطوير المهارات التى ينبغى على الشباب امتلاكها للمنافسة فى أسواق العمل ووظائف المستقبل.