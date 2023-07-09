الخميس.. آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الدراسات العليا بآداب القاهرة إلكترونيا

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد غلق باب التقدم بالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023،لطلاب الدراسات العليا.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت: إن كلية الآداب فتحت باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الليسانس “إلكترونيا”، على صفحات الطلاب الشخصية، وحددت ١٣ من يوليو، كآخر موعد لتقديم الالتماس، مؤكده أنه لا يتم النظر إلى أي التماس يقدم بعد هذا التاريخ.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر،‏نظمت أسرة طلاب من أجل مصر جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لقاءً توعويًا بعنوان "دور الأسرة في تنمية الوعي وترسيخ روح الولاء والانتماء"، حاضرت فيها الدكتورة أميرة تاوضروس الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومديرة المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر جامعة القاهرة.

وتأتي المحاضرات الدورية في إطار تأكيد الدكتور الخشت رئيس الجامعة، على أهمية تطوير الوعي الوطني لدى الطلاب بوصفه أحد أهم أهداف مشروع تطوير الوعي في جامعة القاهرة طبقًا للخطة الاستراتيجية للجامعة.

‏وخلال اللقاء أكدت الدكتورة جيهان المنياوى، أن هدف أسرة طلاب من أجل مصر هو إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن ورفع مستوى الوعي لديهم ودفعهم للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل التواصل بين شباب الجامعات المصرية والعالمية.