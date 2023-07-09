اللغة الفرنسية ترسم الابتسامة على وجوه طلاب القسم الأدبي بثانوية الأزهر

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية ، إن طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي ،انتهوا اليوم من أداء الامتحانات وسط أجواء أمنية آمنة مشددة وحالة من الهدوء والنظام.

جاء ذلك خلال تفقده لعدد من اللجان الامتحانية اليوم الأحد حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان اليوم الختامي في مادة اللغة الأجنبية الثانية ".

وخلال المتابعة حرص رئيس المنطقة الأزهرية علي تهنئة الطلاب بانتهاء مارثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي ، مشيرًا إلي أن منطقة الشرقية الأزهرية حرصت علي توفير كافة وسائل الراحة للطلاب بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر منوهًا على اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول أثناء أعمال تقدير الدرجات.

كما اطمأن " الجنيدي " على خروج وانصراف الطلاب عبر مختلف الإدارات التعليمية ، مشيدًا بانضباط اللجان الامتحانية والخدمات الشرطية متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب .

وأشار إلى أنه لم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص امتحان اليوم الختامي للقسم الأدبي .

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