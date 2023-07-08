حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين .

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمواصلة رصد وإزالة أي تعديات وتطبيق القانون على المخالفين بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة والقسم الهندسي بالوحدة المحلية حيث تم إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض بدون ترخيص بناحية المناجاة الصغرى التابعة للوحدة المحلية بالإخيوة وتم مصادرة مواد البناء و تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسوادة بالتصدى لحالة صبه أعمدة لدور أول علوى وتم فك الشده الخشبيه والحديد على مساحه 120م وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة ابو حماد مبنى بالطوب الدبش الأبيض بعزبة إبراهيم موسي التابعة للعزازي وتطبيق القانون على المخالفين.