عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين .

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمواصلة رصد وإزالة أي تعديات وتطبيق القانون على المخالفين بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة والقسم الهندسي بالوحدة المحلية حيث تم إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض بدون ترخيص بناحية المناجاة الصغرى التابعة للوحدة المحلية بالإخيوة وتم مصادرة مواد البناء و تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخري  وتطبيق القانون على المخالفين.

تموين الشرقية: تحرير 3060 محضراً خلال حملات رقابية

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسوادة  بالتصدى لحالة صبه أعمدة لدور أول علوى وتم فك الشده الخشبيه والحديد على مساحه 120م وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة ابو حماد  مبنى بالطوب الدبش الأبيض بعزبة إبراهيم موسي التابعة للعزازي وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة التعديات أراضي زراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الاستعداد القصوى إزالة التعدى العطلات الرسمية الوحده المحلية بالشرقية المراكز والمدن حملات مكبرة لإزالة التعديات درجة الإستعداد القصوى رؤساء المراكز والمدن رفع درجة الإستعداد القصوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فيديو يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك مع فيوتشر.. تفاصيل

كلام نهائي.. مرتضي منصور يحسم موقفه من انتقال إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

فنادق ومناطق تراثية.. مصير مقرات الوزراء بعد نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية

تتجاوز المليون جنيه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

كبرت واتجوزت| حكاية أشهر لقطة في حياة ياسمينا علواني.. ماذا قدمت بعدها؟

رئيس وزراء بريطانيا يفجر مفاجأة عن موقف بلاده من استخدام الذخائر العنقودية

ادعولها بالشفاء .. مفيدة شيحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها

بعد قرار رحيله.. دي خيا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات خطيرة مؤشر للإصابة بـ أعراض السكتة الدماغية| انتبه

زينب عزيز : غيابي الفني خارج عن إرادتي .. وسر تقديم جزء ثان من حريم كريم | حوار

على طريقة ياسمين صبري دايت DNA.. أحدث وأسرع طريقة لفقدان الوزن

بمذاق لا يقاوم | طريقة عمل دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون

فيديو

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

مسافر يصرخ داخل طائرة .. ماذا رأى؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ