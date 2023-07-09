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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة بعد الجيولوجيا وعلم النفس: ياريت كل الامتحانات تبقى كده

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية، بجانب سهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

ورصدت عدسة “صدي البلد” آراء طلاب الثانوية العامة، في امتحان الجيولوجيا وامتحان علم النفس والاجتماع، من أمام احدي المدارس بشبرا مصر.

 وقال أحد طلاب الشعبة الأدبية، أن امتحان علم النفس والاجتماع جاء سهل في مستوي الطلاب، وعبر عن فرحته عقب خروجه من الامتحان بسبب سهولته.

وأضاف أحد طلاب الشعبة العلمية أن امتحان الجيولوجيا يعتبر من أفضل الامتحانات للشعبة العلمية عن باقي الامتحانات.

وتابع الطالب عمرو حسين، أنه لا يوجد شكوي من امتحان علم النفس، والطلاب جميعًا خرجوا بسعادة كبيرة.

طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة الجيولوجيا علم النفس والاجتماع علم النفس

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