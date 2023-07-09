ضبط المسئولين عن تصوير امتحان تفاضل الثانوية بجوار بلاعة حمام وإحالتهم للنيابة

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان التفاضل والتكامل الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم بجوار بلاعة حمام.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات صحفية اليوم: ، لقد تقرر تحويل جميع المتورطين في إلتقاط صورة أسئلة امتحان التفاضل والتكامل الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم بجوار بلاعة حمام للنيابة.

وأثيرت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي الآن، بعد أن ظهرت بين الصور التي تم تداولها لـ امتحان التفاضل والتكامل الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة اليوم، الأحد، بعد توزيع الامتحان في اللجان، صور تم اتلقاطها بجوار بلاعة.

وتساءل الجميع: “كيف تم تصوير امتحان التفاضل بجوار بلاعة، ولجان الثانوية العامة ليس بها بلاعات؟".

وأشار أولياء الأمور المتابعون لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى أن هذه الصورة تكشف عن احتمالية تصوير الامتحان داخل “حمام”، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من وزارة التربية والتعليم لحسم الأمر واتخاذ اللازم في حالة ثبوت خروج ورقة امتحان التفاضل من اللجنة.

الصورة المثيرة للجدل

وانتشرت على السوشيال ميديا في هذا الإطار مناشدات لوزارة التربية والتعليم مثل: “جيبوا الغشاش والمراقب اللي سمح بخروج الطالب بورقة الامتحان من اللجنة وارحمونا من الغش والفساد”.