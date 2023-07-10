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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأربعاء القادم.. معهد الفلك يعلن ميلاد هلال شهر المحرم| صور

بيان ميلاد هلال شهر
بيان ميلاد هلال شهر محرم

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م (يوم الرؤية).

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وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

كما يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1444هـ.

وصرح بأن غرة شهر المحرم 1445 هـ فلكياً تكون يوم الأربعاء 19 يوليه 2023 م.

بيان ميلاد هلال شهر محرم
بيان ميلاد هلال شهر محرم
بيان ميلاد هلال شهر محرم
بيان ميلاد هلال شهر محرم
بيان ميلاد هلال شهر محرم
بيان ميلاد هلال شهر محرم
بيان ميلاد هلال شهر محرم
بيان ميلاد هلال شهر محرم
بيان ميلاد هلال شهر محرم
بيان ميلاد هلال شهر محرم
الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية علوم الفضاء شهر المحرم الهلال غروب الشمس Jobs Education

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