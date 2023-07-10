التقديم للخارجية والنيابة| مميزات برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بـ حقوق حلوان

أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان، مميزات برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية.

وجاءت مميزات البرنامج كالتالي “تدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادئ الترجمة القانونية”.

إضافة إلى تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك.

وكذا التميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.

دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وانجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى.

كما تقدم كلية الآداب بجامعة حلوان برنامج ليسانس الترجمة الفورية والتحريرية بقسم اللغة الإنجليزية والذي يمنح الدارسين درجة الليسانس في الترجمة الفورية والتحريرية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب.

ويهدف البرنامج إلي تخريج مترجمين متميزين في مجال الترجمة الفورية والتحريرية، ويقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتميزين والمتخصصين، وتتم الدراسة في قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، ويعتمد البرنامج على أحدث الطرق في التدريس والدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية .

وتكون مدة الدراسة 4 سنوات على ثمانية فصول دراسية مع بداية العام الدراسى الجديد ، ويشترط أن يجتاز الطالب امتحان القبول، ويمنح الدارس بعد انتهاء البرنامج شهادة درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية ترجمة فورية وتحريرية.

ويتميز البرنامج بوجود عدد من المقررات التي تعمل على تنمية مهارات الطالب في المجالات التالية:

١- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، فضلا عن اللغة العربية الأم.

٢- إجادة أنواع مختلفة من الترجمة التخصصية من اللغة الإنجليزية الي اللغة العربية والعكس.

٣-اكتساب مهارة الفن والتعبير في لغة أوروبية أخرى (ألماني - فرنسي).

٤-امتلاك المهارات المهنية والتقنية اللازمة التي تؤهل الطالب لسوق العمل.

٥- يقوم بالتدريس نخبة متميزين من الأساتذة المتخصصين في مجال الدراسة.

٦-يعتمد البرنامج على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

٧-وجود مخططات اختيارية مما يتيح للطالب الحرية في اختيار دراسته.