«تعليم الكبار»: محو أمية أكثر من 900 ألف شخص خلال 2023 بنسبة 123.4%

أكد الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الهيئة قامت بمحو أمية 903155 دارساً ناجحاً من مستهدف 731500 أي بنسبة 123.4% خلال العام المالي 2022-2023، وذلك بزيادة 145 ألفاً عن العام الماضي، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الجامعات المصرية قامت بمحو أمية 568216 دارساً ناجحاً بزيادة 172600عن العام الماضي، وأنه هذا العام تم إعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، حيث وصلت نسبة الأمية بها إلى 5.3% أى أقل من الصفر الافتراضي 7% وهذه النسبة التي أقرتها منظمة اليونسكو بأن تكون خالية من الأمية.

وأضاف الدكتور محمد ناصف، أن الهيئة العامة لتعليم الكبار حريصة على المشاركة في المبادرات الرئاسية ، والتي منها مبادرة حياة كريمة ؛ وذلك بتفعيل العمل في القرى المستهدفة من المبادرة ، فتم محو أمية 489201 دارس ناجح في القرى المستهدفة للمبادرة من العام المالي 2020-2021 حتى تاريخه.