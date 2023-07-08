أخبار التعليم.. طالب بجنوب سيناء يصمم برنامج مصر الخضراء للحفاظ على البيئة.. التعليم تكشف حقيقة خطف مراقب ثانوية عامة من أمام مدرسة بالسويس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الجامعة البريطانية في مصر تنظم جولة تفقدية للطلاب للتعريف بكلياتها.. الخميس المقبل

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، أول جولاتها التفقدية " Campus Tour”، بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو الجاري وكل خميس، وذلك لطلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية، وذلك في تمام الساعة 11 صباحًا وحتى 2:30 ظهرًا، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

جامعة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة للتحويل إلى كلية الحقوق| تفاصيل

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن الأوراق المطلوبة للتحويل إلي كلية الحقوق جامعة القاهرة.

طالب بجنوب سيناء يصمم برنامج"مصر الخضراء" للحفاظ على البيئة

نجح فايز محمد الطالب بمدرسة نويبع الثانوية في تصميم برنامج علي الانترنت من اجل التوعية والحفاظ علي البيئة والتوعية في الحفاظ علي المحميات الطبيعية اطلق عليه " مصر الخضراء " وحصل به علي المركز الأول علي مستوي جنوب سيناء وسوف ينافس به علي مستوي الجمهورية .

آداب حلوان تعلن عن برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن برنامج “الجيوماتكس” ونظم المعلومات الجغرافية بنظام الساعات المعتمدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، في ظل ما تتميز به كليات الجامعة من العديد البرامج المميزة والفريدة وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير مجالات وتخصصات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل .

فتح باب التقدم الكترونياً لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها ، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديده لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

وكيل تعليم مطروح: يجب اتباع القرارات الوزارية فى توزيع أسئلة امتحانات الثانوية

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح،اجتماعا مع أعضاء مركز توزيع اسئلة امتحانات الثانوية العامة وذلك بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وايهاب أنور رئيس مركز التوزيع.

تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب في حملة "مانحي الأمل" العالمية

كرمت حملة "مانحى الأمل" العالمية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجهوده الإنسانية وتفانيه في جعل العالم مكانًا أفضل يلهم التغيير الإيجابي ويعطي الأمل لعدد لا يحصى من الأفراد والمجتمعات.

التعليم تكشف حقيقة خطف مراقب ثانوية عامة من أمام مدرسة بالسويس

أثيرت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات الاخيرة ، بعد تداول خبر يزعم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فتح تحقيقا في واقعة خطف مراقب ثانوية عامة من أمام احدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة السويس .