وكيل تعليم مطروح: يجب اتباع القرارات الوزارية فى توزيع أسئلة امتحانات الثانوية

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح،اجتماعا مع أعضاء مركز توزيع اسئلة امتحانات الثانوية العامة وذلك بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وايهاب أنور رئيس مركز التوزيع.

وجاء الاجتماع وفق تكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعة تنفيذ كافة الضوابط الوزارية الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وفى مستهل الاجتماع، رحب شحاته بالحضور مثمنًا جهودهم خلال الامتحانات السابقة، مشيداً بالانضباط والالتزام من رئيس وأعضاء المركز بكافة الضوابط والآليات والذى ظهر بوضوح خلال زيارة الدكتور رضا حجازى وزير التربية و التعليم الفنى لمحافظة مطروح لمتابعة أعمال امتحانات الثانويه العامة ، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرارية ومواصلة السير علي هذا النهج خلال الامتحانات القادمة.

ووجه وكيل الوزارة ، أعضاء مركز التوزيع باستمرار العمل بنفس الآليات التى تم أتباعها خلال الامتحانات السابقة، بداية من متابعة أعمال لجنة النظام والمراقبة داخل لجنة سير الامتحان، مع الالتزام بتنظيم العمل وتوزيع المهام على كافة الأعضاء مع الالتزام الكامل بتوزيع أوراق البابل شيت على الطلاب كلا حسب نوعية الشعبة الخاصة بكل طالب لاسيما طلاب التراجم وحتى يتمكن كل طالب من الإجابة على اسئلة الامتحان فى ورقة البابل شيت المخصصة له مع ضرورة التنبيه على الطلاب من خلال رؤساء اللجان بضرورة التأكد من اسم المادة المدون على ورقة البابل شيت الخاصه بكل طالب.

كما وجه وكيل تعليم مطروح أعضاء مركز توزيع الاسئله بمتابعة توزيع كراسات الاسئلة فى التوقيتات المحددة سلفاً وتزامنا مع المواعيد المقررة لبدء الامتحان و ذلك حفاظاً على مستقبل الطلاب.

وأكد شحاته، للحضور أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي، والاطمئنان على حسن سير العمل بها واجب وطني يحتم على الجميع القيام به على أكمل وجه مشيرا أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص الدائم على تذليل أي عقبات قد تقف حائلا أمام إتمام العمل بشكل متميز.

وأشاد في ختام الاجتماع بالدور الهام الذى تقوم به الجهات الأمنية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة للجان الامتحانية وتسلم الإجابات والرجوع بها بسرعة ودقة وأمان طوال فترة الامتحانات .