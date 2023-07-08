طالب بجنوب سيناء يصمم برنامج"مصر الخضراء" للحفاظ على البيئة

نجح فايز محمد الطالب بمدرسة نويبع الثانوية في تصميم برنامج علي الانترنت من اجل التوعية والحفاظ علي البيئة والتوعية في الحفاظ علي المحميات الطبيعية اطلق عليه " مصر الخضراء " وحصل به علي المركز الأول علي مستوي جنوب سيناء وسوف ينافس به علي مستوي الجمهورية .

وقال الطالب فايز محمد إنه لاحظ إنه والكثير من الناس يحملون الهواتف الذكيه فخطرت لي فكره هذا البرنامج بعد ما واجهت الكثير من الصعوبات في حياتي اليوميه بسبب هذا التلوث و الاحتباس الحراري الذي اصبح خطرا حادق علي كل الكرة الارضية .

مشيرا إلي إن فكرة البرنامج تعتمد علي التوعيه من مخاطر الاحتباس الحراري والتلوث البيئي بالإضافة إلي كيفيه وجود حلول لهذه المشاكل

كما يتضمن البرنامج معلومات حول الارض والغلاف الجوي و السلوكيات التي ينتج من خلالها الاحتباس الحراري وحلول لهذه المشاكل.

واشار الطالب فايز محمد ان البرنامج يهدف إلي زيادة الجانب التوعوي بمخاطر التلوث البيئي و الانبعاثات الكربونية و الحرارية وغيرها من المخاطر التي تحيط بكوكب الارض.

واكد الطالب فايز محمد إن جنوب سيناء من افضل المحافظات التي تحافظ علي البيئة واستضافت قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي و وهبها الله خمس محميات طبيعية ولابد ان نتعلم جميعا كيفية الحفاظ علي البيئة.

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