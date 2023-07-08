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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة للتحويل إلى كلية الحقوق| تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن الأوراق المطلوبة للتحويل إلي كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمد سامح ، على طلاب الذين يريدون التحويل إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة إحضار بيان حالة ، صورة الثانوية العامة ، صورة البطاقة ، إيصال إثبات السكن - كهرباء -غاز - تليفون )

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وأعلنت جامعة القاهرة ، في وقت سابق عن شروط التحويل إلى جامعة القاهرة فى النقاط التالية :

بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها.
بيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي.
ألا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.
ويجب مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقا للوائح الكليات.

الدكتور محمد سامح جامعة القاهرة كلية الحقوق جامعة القاهرة بيان حالة دراسية كلية الهندسة الثانوية العامة

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