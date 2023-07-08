جامعة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة للتحويل إلى كلية الحقوق| تفاصيل

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن الأوراق المطلوبة للتحويل إلي كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمد سامح ، على طلاب الذين يريدون التحويل إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة إحضار بيان حالة ، صورة الثانوية العامة ، صورة البطاقة ، إيصال إثبات السكن - كهرباء -غاز - تليفون )

وأعلنت جامعة القاهرة ، في وقت سابق عن شروط التحويل إلى جامعة القاهرة فى النقاط التالية :

بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها.

بيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي.

ألا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.

ويجب مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقا للوائح الكليات.