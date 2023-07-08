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رئيس التحرير
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تعليم

طب القاهرة: الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يؤدى لاندثار بعض المهارات الشخصية

الدكتورة منال المصري
الدكتورة منال المصري

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني، حول المؤتمر السنوي لكلية طب قصر العينى تحت عنوان "الذكاء الاصطناعى في الطب" وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حيث بحث المؤتمر الارتباط الوثيق بين الثورة المعلوماتية وتقدم استخدامات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعى من ناحية وتطور المنظومة الصحية والممارسات الطبية والتعليم والتدريب والبحث العلمي في مجالات الصحة.

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ومن جانبها، صرحت الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب، أن التوصيات تتضمن دعم تتبع الأنشطة البدنية والنظام الغذائي وبالتالى توصيات ملائمة لتحسين الصحة بصفة عامة، كما سيلعب الذكاء الاصطناعى دور هام في طب الطوارئ لسرعة التعامل مع البيانات وتفعيل الخوارزميات العلاجية، موضحة أنه على مستوى البحث العلمي والاكتشافات الدوائية سيكون هناك دور محوري للذكاء الاصطناعى وللبيانات الضخمة خاصة في مجال الأبحاث الدوائية ولذا أصبح من الضرورى الإلمام بتقنيات الذكاء الاصطناعى للعاملين في هذا المجال إلى جانب الاعتماد المفرط وغير الرشيد على الذكاء الاصطناعي قد يؤدى إلى اندثار بعض المهارات الشخصية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، كما يمكن أن يؤدي إلى تطورات في سوق العمل في مجال الرعاية الصحية وما يتلو ذلك من تبعات اجتماعية.

وأضافت الدكتورة منال المصري، أنه على مستوى الجراحات الدقيقة أوصي المشاركون باستخدام التقنيات الحديثة مثل الواقع المعزز وتعظيم نتائج الجراحات الدقيقة مثل جراحات الأوعية الدموية وجراحات المخ و جراحات العظام والتدخلات التنظيرية وغيرها من التدخلات الدقيقة، أما على مستوى التعليم والتدريب الطبي.

الدكتورة منال المصري كلية طب قصر العيني الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي الذكاء الاصطناعي

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