التعليم تكشف حقيقة خطف مراقب ثانوية عامة من أمام مدرسة بالسويس

أثيرت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات الاخيرة ، بعد تداول خبر يزعم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فتح تحقيقا في واقعة خطف مراقب ثانوية عامة من أمام احدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة السويس .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن كل ما يقال عن التحقيق في واقعة خطف مراقب ثانوية عامة من امام احدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة السويس، هو كلام لا أساس له من الصحة نهائيا .

وناشد المصدر الرأي العام بعدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة التي يتم تداولها على فيس بوك ، مؤكدة أن البعض يتعمد نشر اخبار كاذبة عن امتحانات الثانوية العامة 2023 على فيس بوك لإثارة الجدل



امتحانات الثانوية العامة 2023

على جانب آخر .. يؤدي غداً الأحد الموافق 9 يوليو 2023 ، طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي العلوم ، وامتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة ، وامتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

وسيؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، وامتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس القادم الموافق 13 يوليو 2023 في جميع محافظات الجمهورية

نتيجة الثانوية العامة 2023

تخطط وزارة التربية والتعليم لـ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

جدير بالذكر أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي لم يتم إعلانه بتاريخ محدد حتى الآن ، وسوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا تعلن خلاله رسميا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.