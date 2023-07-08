عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب التقدم الكترونياً لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها ، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديده لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

ومن جانبه أشار المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى قيام الوزارة بفتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2023/ 2024 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الرابط التالي

https://stemexls.emis.gov.eg وذلك خلال الفترة من 5 الى 25 يوليو 2023 .

أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إجراء اختبارات القبول بدءاً من يوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 م،  وتستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 م حيث يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء فترة التقدم وذلك بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة.

تموين الشرقية: ضبط 1400 لتر سولار وبنزين و570 علبه سجائر مجهولة المصدر

أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه للتعرف على إجراءات وشروط التقدم للامتحان والفئات المسموح لها والمصروفات ونظام وموعد عقد الامتحان والشروط العامة للتقدم يتم الاطلاع على الصور التالية.

photo_1_2023-07-08_11-38-31
photo_1_2023-07-08_11-38-31
photo_2_2023-07-08_11-38-31
photo_2_2023-07-08_11-38-31
photo_3_2023-07-08_11-38-31
photo_3_2023-07-08_11-38-31
photo_4_2023-07-08_11-38-31
photo_4_2023-07-08_11-38-31
photo_5_2023-07-08_11-38-31
photo_5_2023-07-08_11-38-31
photo_6_2023-07-08_11-38-31
photo_6_2023-07-08_11-38-31
STEM الاول الثانوي التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

بتوصية تلميذ جوارديولا .. تحرك إنجليزي لضم نجم الأهلي

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

FBI يحقق مع المبعوث الخاص الأمريكي لإيران | تفاصيل

3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على مطعم بمدينة نصر .. والأمن يتدخل

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

الأولى إفريقيا والثانية عربيا.. مصر تجذب الاستثمارات بمليارات الدولارات| تفاصيل

السمنة .. تعريفها وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها

الأخ الأكبر يقتل شقيقه الأصغر في بني سويف والسبب "الستات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

5 عوامل تزيد من إصابتك بسرطان المثانة .. أخطرهم الأولى

بفستان غريب.. إطلالة أصالة في المغرب تثير الجدل

فيديو

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ