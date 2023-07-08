فتح باب التقدم الكترونياً لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها ، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديده لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

ومن جانبه أشار المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى قيام الوزارة بفتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2023/ 2024 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الرابط التالي

https://stemexls.emis.gov.eg وذلك خلال الفترة من 5 الى 25 يوليو 2023 .

أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إجراء اختبارات القبول بدءاً من يوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 م، وتستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 م حيث يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء فترة التقدم وذلك بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة.

أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه للتعرف على إجراءات وشروط التقدم للامتحان والفئات المسموح لها والمصروفات ونظام وموعد عقد الامتحان والشروط العامة للتقدم يتم الاطلاع على الصور التالية.

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