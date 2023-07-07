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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 1400 لتر سولار وبنزين و570 علبه سجائر مجهولة المصدر

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية كفر أبو حطب من ضبط طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص ، وتم التحفظ على كمية من السولار مقدارها ( 800 ) لتر ، وكمية من البنزين 80 مقدارها ( 600 ) لتر، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 10304 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

وتمكنت الحملة أثناء  مرورها على المحلات التجارية واﻷكشاك بقرى الزرزمون والمسلمي والعواسجة من ضبط عدد ( 57 ) قاروصة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعار بيعها ، بإجمالي كمية مقدارها ( 570 ) علبة ، وتم تحرير المحاضر أرقام 10305 و 10306 و 10307 و 10308 و 10309 لسنة 2023جنح ههيا وتم التحفظ على المضبوطات بمقر الإدارة على ذمة المحاضر.

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في سياق متصل ، قامت الحملة بالمرور على المخابز للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والرقابية وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 10268 لسنة 2023 جنح ههيا ضد أصحاب احد المخابز لتجميع عدد ( 3 ) شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء وتحرير المحضر رقم 10269 لسنة 2023 جنح ههيا ضد أصحاب احد المخابز لإثبات مبيعات خبز وهمية دون إنتاج فعلي على نظام صرف الخبز.

وقامت الحملة بتحرير ( 11 ) محضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن و غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الحملات التموينية والرقابية الحملات التموينية البنزين الأنشطة التجارية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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