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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يكلف بتطوير ميدان باتا خلال جولته بمركز بلبيس

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بوضع التصور الأمثل لتطوير ورفع كفاءة ميدان باتا مع الحفاظ على مرافق الغاز والكهرباء والمياه بالمنطقة وذلك بالتنسيق مع الحهات المعنيه بما لا يؤثر على تقديم الخدمة بصورة طبيعية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة بلبيس لمتابعة النوبتجية الصباحيه لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين العامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذا رفع الإشغالات لاعاده الانضباط للشارع.

وسيراً على الاقدام تفقد محافظ الشرقية شارعي بورسعيد وجمال عبد الناصر وصولاً لميدان المحطة وذلك لمتابعة أعمال التطوير النهائية بالميدان والتي تشمل أعمال رصف وتركيب بلدورات وأسوار حديد ودهانات تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

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كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بمتابعة أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية وإلزامهم بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف، وكذلك الإلتزام  بمواعيد الغلق المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة حركة البيع والشراء بسوق المدينة للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أعمال التطوير اعمال رصف التطوير والتجميل الحملات التموينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية الشوارع والميادين المبادرات الرئاسية المواد الغذائية

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