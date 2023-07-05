وكيل صحة الشرقية: نناشد المواطنين بالاطمئنان على أنفسهم.. وهذه أسباب احتلال المحافظة المراكز الأولى في المبادرات الرئاسية| شاهد

«نحن من نسعى لتقديم الخدمة للمواطنين، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وهذا عكس ما كان يحدث في السابق، فقبل المبادرات الرئاسية، كان المواطن يفترش الأرض للحصول على الخدمة الصحية، ولكن وفقا للمبادرات الرئاسية المختلفة والمتعددة؛ أصبحت الفرق الطبية المنتشرة بمختلف مراكز محافظات الجمهورية، هي من تسعى خلف المواطنين؛ لتقديم الخدمة الصحية اللائقة بهم، ويجب تقديم الشكر إلى القيادة السياسية وإلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالقطاع الصحي».. بهذه الكلمات، بدأ الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حواره مع موقع «صدى البلد».



وإلى نص الحوار…

في البداية حدثنا عن مبادرة 100 يوم صحة.. وكيف يتم تطبيقها؟

المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، تعتبر نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأعوام السابقة، وتشمل “الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها”.

وتهدف إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، والتأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

كما تهدف مبادرة 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة الرئاسية يتم تنفيذها بالمحافظة، على مدار 100 يوم، تنتهي بتاريخ 1 أكتوبر 2023، وتم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة بكفاءة وحرفية عالية؛ من أجل تقديم الخدمة الصحية بالصورة اللائقة بأهالينا.

ما هي أماكن تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة في الشرقية؟

الفرق الطبية المشاركة في مبادرة 100 يوم صحة، منتشرة ومتعددة بكل مراكز المحافظة، وتنقسم إلى فرق ثابتة في أماكن محددة، والتي تشهد زحاما وتجمعات للموطنين، وأيضا بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، وتم اختيار تلك الأماكن بدقة وعناية.

وهناك أيضا فرق متنقلة، بالإضافة إلى تكثيف عمل القوافل الطبية، وكذلك تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية صحيا للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة وتم التكليف بضرورة التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

ما هو ترتيب محافظة الشرقية في مبادرة 100 يوم صحة؟

احتلت محافظة الشرقية المرتبة الأولى، وتصدرت جميع المحافظات في المبادرة الرئاسية؛ بعد تقديم أكثر من 11 ألف خدمة صحية وأساسية للمواطنين يوميا، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وهذا يؤكد مدي حرص ووعي المواطنين بمحافظة الشرقية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، الخط الساخن رقم 15335؛ للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.



كم عدد من تم علاجهم من فيروس سي بالمحافظة؟



المحافظة تعمل على قدم وساق منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة علاج فيروس سي، لتقديم الكشف والعلاج والمسح الطبي لجميع المواطنين بالشرقية.

والجميل في الأمر أنه يتم توفير العلاج اللازم لمصابي فيروس سي، حيث تم علاج 67 ألف مواطن من فيروس سي لم تكن تظهر عليهم أعراض المرض، وتم اكتشافهم من خلال المبادرة الرئاسية، والتي تعتبر من أعظم المبادرات الرئاسية.

ما هي مبادرة «نور»؟.. وهل حققت المرجو منها؟

مبادرة نور، هي مبادرة للكشف عن أمراض العيون، وتم تطبيقها على أطفالنا بمختلف المدارس، حيث كان بعضهم يعانون من ضعف في النظر، دون أن تكتشف أسرهم هذا الأمر، ونجحت المبادرة في الكشف عليهم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى الكشف عن الأطفال حديثي الولادة وضعاف السمع.

ما هي توصياتكم للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة؟

أناشد جميع المواطنين رجال وسيدات وشباب وفتيات بسرعة التوجه إلى الوحدات الصحية المختلفة والفرق الطبية المنتشرة بجميع أرجاء المحافظة؛ للكشف والاطمئنان على صحتهم، من خلال المبادرات الصحية المختلفة، فنحن من نناشد المواطنين، ونقول لهم: نحن جميعا في خدمتكم، والعلاج متوافر للجميع.



ما أسباب احتلال محافظة الشرقية المركز الأول في المبادرات الرئاسية المختلفة؟

تحتل المحافظة المركز الأول في كافة المبادرات الرئاسية، بفضل أبنائها، فمن يقدم الخدمة الطبية هم أبناء محافظة الشرقية، ولديهم الوعي الكافي لتقديم الخدمة الصحية اللائقة لأبناء محافظتهم بالصورة اللائقة.

بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الجيد والعمل علي تقديم الخدمة بالصورة اللائقة لجميع المواطنين، فضلا عن القيادة المسئولة بكل من المحافظة ووزارة الصحة، على تقديم الدعم اللازم، وتذليل كل العقبات أمام مقدمي الخدمة الطبية المشاركين في جميع المبادرات الرئاسية المتنوعة.