مجلس قطاع العلاقات الدولية بعين شمس يكرم رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا

كرم مجلس قطاع العلاقات الدولية بجامعة عين شمس، في جلسته التي عقدها يوم الاثنين 10 يونيو، كلاً من الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تقديرا لجهودهم المبذولة في دعم القطاع خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، وأعضاء مجلس القطاع الدكتورة ريم الكباريتي، مدير رابطة الخريجين، والدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين، والدكتور تامر النادى، مدير إدارة المنح والمشروعات، والدكتور أحمد البنا، مدير ادارة التصنيف الدولي.