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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

«الحضور المرضى والأداء الوظيفي للممرضين» رسالة ماجستير بكلية التمريض بطنطا

رسالة ماجستير بكلية
رسالة ماجستير بكلية التمريض جامعه طنطا

ناقشت كلية التمريض بجامعة طنطا، اليوم الثلاثاء رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة سارة السيد أحمد، بعنوان "الحضور المرضي والأداء الوظيفي للممرضين بمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا ".

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وتشكلت لجنة الإشراف والمناقشة الدكتورة كريمة احمد السيد أستاذ إدارة التمريض و الدكتورة أحلام محمود سيد الشاعر  أستاذ إدارة التمريض بجامعة المنصورة كممتحن خارجي و الدكتورة لبنى خميس محمد ابراهيم أستاذ إدارة التمريض بجامعة طنطا و الدكتورة مها عيد شقير  أستاذ مساعد إدارة التمريض بجامعة طنطا كممتحن داخلي . عرضت الباحثة في رسالتها عددًا من القضايا المهمة للممرضين ، من خلال "الحضور المرضي و الأداء الوظيفي للممرضين" ، ودوره في تشكيل اتجاهات الممرضين داخل مستشفى طوارئ جامعة طنطا .

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وأثنت لجنة المناقشة على الجهد المبذول في إعداد الرسالة، وجديتها، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، ومنحت الباحثة درجة الماجستير بتقدير ممتاز ، متمنيين لها استكمال دراستها للدكتوراه ؛ لما تتميز به من سمات شخصية تؤهلها  لذلك .

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