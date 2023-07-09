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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الغربية .. ترقية 9 أعضاء بهيئة التدريس وتعيينات جديدة بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من نهله السيد جمعه، محمد محمد الليثي بكلية طب الأسنان.

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كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من احمد عاطف عبد الخالق بكلية الطب، نجوى ابراهيم الشناوي بكلية الآداب ، حسن دياب غانم ، حمزه السيد خليل بكلية التربية النوعية ، اسلام محمد جادو ، زينب فريد فؤاد ، بسمه محمود عبد الحميد بكلية التمريض.

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جامعة طنطا الخامسة محليا والـ17 أفريقيا فى تصنيف AD Scientific Index 2023

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من داليا وجيه فايز، عصمت مصباح يوسف بكلية التربية، عمرو محمد عبد النبي، ريهام محمود عبد القوى بكلية التجارة، هند على ابراهيم الجنش، رانيا خضر اسماعيل، انغام ابراهيم صادق بكلية طب الأسنان ، محمد وليد الميداني ، اسراء عبد الرافع شبل راضي بكلية التربية الرياضية.

الغربية .. مصادرة 3 أطنان مخللات وملح طعام مجهولة المصدر

والموافقة على منح (١٦١) درجة دبلوم، وعدد ( ١٥٠)  درجة ماجستير ، وعدد ( ٩٣) درجة دكتوراه ، وعدد (٦) درجة دكتور الصيدلة المهنية.

التربية النوعية الدكتور محمود ذكي بجامعة طنطا بكلية التربية بكلية التربية النوعية جامعة طنطا

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