عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفقا لتصنيف AD Scientific Index|جامعة طنطا تحتل المركز الـ5 محليا والـ17 أفريقيا

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن ظهور جامعة طنطا فى المركز1508، من بين 19526 جامعة على مستوى العالم، طبقا لتصنيف AD Scientific Index 2023، كما حققت المركز 17 من بين 1221 جامعة افريقية، والمركز الخامس بين أفضل 10% من الجامعات المصرية، وذلك من بين 89 جامعة طبقا لمجموع H Index.

الدكتور محمود زكى: إعلان جامعة طنطا رقمية قريبا

أوضح الدكتور محمود ذكى أن الجامعة ضمت 10 من العلماء الذين تم تصنيفهم في أعلى النسب المئوية على مستوى العالم والمستوى المحلى طبقاً لبيانات التصنيف، موضحاً أن ذلك يعكس التميز البحثي والأكاديمي للجامعة، ومخرجاتها البحثية من المجالات الأكاديمية، موجهاً التهنئة لعلماء وباحثى الجامعة لتحقيقهم هذا الانجاز الذى يعكس جودة انتاجهم العملي متمنياً لهم تحقيق المزيد من التقدم طوال مسيرتهم العملية.

 

أمن الغربية يحرر 268 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والمركبات

من جانبه أضاف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا والبحوث أن تصنيف AD Scientific Index 2023 يستند إلى عدة مقاييس مثل مؤشر H (مقياس لإنتاجية وتأثير العمل المنشور) ومؤشر i10 وإجمالي الاستشهادات، و تعكس هذه المقاييس التأثير العلمي وإنتاجية مخرجات البحث في الجامعة، موضحاً أن التصنيف  يعد نظام يقيم الجامعات والمؤسسات بناء على أدائها العلمي، ويوفر موردا شاملا وموثوقا للتفضيلات والخيارات الأكاديمية على جميع المستويات، ويسمح المؤشر للمستخدمين بمقارنة أكثر من 20000 جامعة ومؤسسة من 216 دولة بناء على عدد العلماء والمنشورات والاهتمامات الأكاديمية ونتائج التحليل التفصيلية الأخرى.

IMG-20230506-WA0042
IMG-20230506-WA0042
IMG-20230706-WA0087
IMG-20230706-WA0087
الجامعات المصرية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي الدكتور محمود زكي المجالات الأكاديمية المصري المركز الخامس امن الغربية دراسات العليا والبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

مصر وإيطاليا .. 3 أسباب وراء اتصال ميلوني بالرئيس السيسي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: 250 مليون جنيه لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري

زالوجني اعترف.. كارثة تنذر بانهيار أوكرانيا بعد شهر من بدء الهجوم المضاد

البيت الأبيض: تركيزنا لا ينصب على مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا بالوقت الحالي

السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال في القانون

طارق الشناوي: كريم عبد العزيز رقم 1 في مصر يليه أحمد عز

قضايا تهم الأسرة.. شيري عادل تكشف كواليس فيلم أصل الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ