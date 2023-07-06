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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدكتور محمود زكى: إعلان جامعة طنطا رقمية قريبا

الدكتور محمود زكى
الدكتور محمود زكى

ترأس الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، اجتماعاً موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة الإنشائية والرقمية بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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واستعرض الدكتور محمود زكى، خلال الاجتماع، آخر المستجدات في الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة الإنشائية، في مجالات الرعاية الطبية، وعلى رأسها مستشفى 900900 بمدينة المحلة الكبرى ومستشفى الطوارئ الجديد، وعدد من المشروعات التعليمية والبحثية والخدمية.

كما تم عرض تقارير عن تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجامعة ومنصات منظومة حوكمة الأداء المؤسسي لقطاعات الجامعة الرئيسية والمستشفيات الجامعية في المجالات المالية والإدارية والمعرفية.

وأشاد الدكتور محمود زكى بمعدلات الإنجاز التي تتم في مشروعات الجامعة الإنشائية، والتي تمثل نقلة نوعية في عدد وجودة الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها وللمجتمع المحلى في نطاق محافظات إقليم الدلتا، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لبناء الجمهورية الجديدة. 

وأكد أهمية المنصات الإلكترونية لرصد وتقييم الأداء المؤسسي في حصر وتدقيق البيانات والمؤشرات الرئيسية لقطاعات الجامعة وكلياتها المختلفة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مكانة ريادية وتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.

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شارك في الاجتماع الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام توفيق، مدير مستشفى طنطا الجامعي لسرطان الأطفال، والدكتور طارق رضوان، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادى، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي، والدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية ، والدكتور حسنى دوير، مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والدكتور رضا بسيونى، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، والدكتورة ندا طه، مدير وحدة البوابة الإلكترونية، والدكتور أحمد أبو السعادات، مدير المركز الإعلامي، والمحاسب أحمد رشاد، أمين عام الجامعة.

اجتماعا موسعا اصابة 3 اشخاص الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية الالكتروني الاستراتيجية التصنيفات الدولية التعليم والطلاب الجمهورية الجديدة الدراسات العليا الدراسات العليا والبحوث

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