إصابة فتاة فلسطينية في إطلاق نار إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة

أصابت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فتاة فلسطينية بالرصاص الحي، الأحد، عند حاجز قلنديا شمال القدس الشرقية المحتلة، وسط الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار على الفتاة، ما أدى إلى إصابتها بجروح، فيما لم تعرف على الفور هويتها أو طبيعة إصابتها، ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.

ويأتي إطلاق النار في ظل تشديد الاحتلال الإسرائيلي القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، عبر إغلاق نقاط التفتيش وإقامة حواجز تعزل التجمعات السكانية وتعرقل الوصول إلى أماكن العمل والمنازل والخدمات الأساسية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق أرقام فلسطينية، عن مقتل أكثر من 1206 فلسطينيين وإصابة أكثر من 13,300 واعتقال نحو 26 ألفًا.

وتشمل العمليات، بحسب المصادر الفلسطينية، هدم منازل ومنشآت، وحرق مساجد، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب تهجير فلسطينيين وتوسيع المستوطنات.