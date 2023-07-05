ليبيا تطالب بالوقف الفوري لاعتداءات الاحتلال في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية

أدانت ‎ليبيا بشدة، اليوم الأربعاء، استمرار التصعيد المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة ‎جنين ومخيمها.

وطالبت وزارة الخارجية الليبية، في البيان الصادر عنها، بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، والتي أدت إلى وقوع عشرات الضحايا والإصابات بين المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية الليبية، رفضها الكامل للأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري، وتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأفعال التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، والتي تجري ضد الفلسطينيين العزل، وتقوض أي فرص لبناء سلام عادل وشامل بالمنطقة.