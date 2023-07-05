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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا تطالب بالوقف الفوري لاعتداءات الاحتلال في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية

وزارة الخارجية الليبية
وزارة الخارجية الليبية

أدانت ‎ليبيا بشدة، اليوم الأربعاء، استمرار التصعيد المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة ‎جنين ومخيمها.

وطالبت وزارة الخارجية الليبية، في البيان الصادر عنها،  بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، والتي أدت إلى وقوع عشرات الضحايا والإصابات بين المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية الليبية، رفضها الكامل للأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري، وتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأفعال التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، والتي تجري ضد الفلسطينيين العزل، وتقوض أي فرص لبناء سلام عادل وشامل بالمنطقة.

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