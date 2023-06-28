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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق "طنطا_ كفر الشيخ" الدولي

اسعاف
اسعاف

شهد الطريق الدولي “طنطا _ كفر الشيخ” بمحافظة الغربية مساء اليوم إصابة 3 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج بالمخ في حادث إنقلاب سيارة ملاكي داخل الأراضي الزراعية أمام مدخل قرية سملا بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية.

 وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمحافظة الغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، داخل الأراضي الزراعية، بالقرب من مدخل قرية سملا، أسفر عن إصابة مستقليها.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من الفحص إنقلاب سيارة ملاكي داخل الأراضي الزراعية ،بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، بالقرب من مدخل قرية سملا، نتيجة اختلال عجلات القيادة، بسبب السرعة الزائدة.

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وكشفت التحريات الأمنية أن الحادث أسفر عن  إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، من بينهما حالة خطرة، وجميعهم من مستقلي السيارة .

 وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

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