في تقليد سنوي.. محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد

رحمي يزور إحدى دور الأيتام بطنطا لتقديم تهنئة العيد للأطفال

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في تقليد سنوي تحرص المحافظة على إقامته كل عيد لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وزار المحافظ إحدى دور رعاية الفتيات بطنطا بحضور أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وشيخ العرب طنطاوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لتواجده بين الأطفال، حيث اطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى عدد من المواهب في حفظ القرآن الكريم وكتابة الشعر، واطمأن أيضا من المسئولين بالدار على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه للفتيات، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير جميع متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وقدم المحافظ العيدية للأطفال، داعياً المولى -عز وجل- أن يكون عيداً سعيداً عليهم، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر أي جهد في تقديم جميع أوجه الدعم لدور رعاية الأيتام كونهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

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