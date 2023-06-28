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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي الغربية يحتفلون مع أبنائهم بعيد الأضحى بركوب الخيل.. صور

فرحة ركوب الخيل بالغربية
فرحة ركوب الخيل بالغربية

شهدت منطقة الاستاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم  استمرار احتفالات الأسر والعائلات بإسعاد أطفالهم بالركوب الخيل بتكلفة مالية تصل 10 جنيها  بساحات الحدائق والمنتزهات العامة تزامنا مع احتفالات عيد الٱضحي المبارك .

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من جانب آخر أعربت الأسر والعائلات عن سعادتهم بتنفيذ وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم بتعليم أبناءهم ركوب الخيل ضمن السنن المتبعة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

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وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ادي  صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية اللواء محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز إدارة الأمن الوطني، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية ولشعب مصر العظيم وأهالي محافظة الغربية خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي د.

وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر مع أبناء المحافظة الحاضرين، كما قام بتوزيع هدايا العيد على الأطفال بساحة المسجد الأحمدي.

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احتفالات عيد الأضحى المبارك التنفيذي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بمحافظة الغربية توزيع هدايا ركوب الخيل

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