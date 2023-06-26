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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. رحيل بومبا عن طنطا بعد ضياع حلم التأهل للممتاز

صدى البلد

أعلن محروس إبراهيم الشهير بـ"بومبا"، رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، موجها الشكر إلى جماهير أبناء السيد البدوي، على دعمهم للفريق خلال الموسم المنقضي.

وقال بومبا في بيان رسمي: "بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى مشجعي ومسئولي نادي طنطا الرياضي، أود أن أعبر عن امتناني وتقديري للقاعدة الجماهيرية الكبيرة لنادينا الحبيب نادي طنطا الرياضي  على الفترة الرائعة التي قضيتها في النادي. أتمنى لهم التوفيق والنجاح في رحلتهم للوصول إلى الدوري الممتاز".

وأضاف: "أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة على الجهد المبذول وتعاونهم معي طوال الفتره الماضية".

وأتم: "كم هي لحظات صعبه للفراق ولكن هي سنة الحياه وربما سيكون لنا لقاء اخر يوما ما فنحن في خدمة نادينا العريق دائما، وأتمنى من الله التوفيق لكم ولي  في خطوتي القادمة".

وفشل فريق طنطا في التأهل للدوري الممتاز، بعدما فقد بطاقة التأهل بفارق نقطة عن بلدية المحلة.

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