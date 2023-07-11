مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى لطلاب سياحة وفنادق

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 وأولياء أمورهم موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات والمعاهد لاستكمال التعليم الجامعي، حيث تتيح وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية إمكانية الالتحاق بالتعليم العالي وفقا لقواعد التنسيق القبول بالكليات.

الدبلومات الفنية 2023

ولذلك حرص “صدى البلد” على تقديم أخر أخبار التعليم وتفاصيل تنسيق الجامعات 2023، سنقدم لكم في السطور التالية مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وفقًا لما جاء في تنسيق العام الماضي.

ويمكن لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 تخصص سياحة وفنادق نظامي 3 و5 سنوات الالتحاق بالعديد من المسارات التعليمية بعد الدبلوم في تنسيق دبلوم سياحة وفنادق 2023، حيث يمكن لهم الالتحاق ببرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكذلك المعاهد الحكومية المتوسطة والمعاهد العليا الخاصة للسياحة والفنادق، وفقا لقواعد تنسيق الجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

ووفقا لقواعد التنسيق المعمول بها يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام 3 سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلي في برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية من جميع الشعب، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية المتوسطة للسياحة والفنادق وهي معهد فني فنادق المطرية ومعهد فني فنادق الإسكندرية ومعهد فني فنادق بورسعيد ومعهد فني فنادق قنا.

وكذلك معهد فني فنادق المطرية «شعبة مطاعم»، ومعهد فني فنادق الإسكندرية «شعبة مطاعم»، ومعهد فني فنادق قنا «شعبة مطاعم»، بالإضافة إلى المعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق، حيث تقبل تلك المعاهد الطلاب الحاصلين على الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات.

دبلوم سياحة وفنادق خمس سنوات

أما الطلاب الحاصلين على دبلوم سياحة وفنادق خمس سنوات، سواء دبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق أو دبلوم المعاهد الخاصة المتوسطة التابعة لوزارة السياحة (إيجوث) أو دبلوم الفندقة البحرية من أكاديمية النقل البحري، وكذلك دبلوم المدارس الفنية المتقدمة للشئون الفندقية نظام الخمس سنوات يتم ترشيحهم لعدد من الكليات والمعاهد.

ومنها كليات السياحة والفنادق بشرط اجتياز اختبارات القدرات التي تعقد قبل الترشيح إلى الكليات وكذلك برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان والإسكندرية، وكذلك كلية التربية النوعية شعبة اقتصاد منزلي جامعة طنطا، والتربية النوعية بقنا جامعة جنوب الوادي.

كما يتاح لهم القبول بالمعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق بشرط الحصول على 60% فأكثر وفي حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الاعلي عند الترشيح.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023



للاطّلاع قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة والمتاحة بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا

الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي خمس سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي ثلاث سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022



- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري خمس سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري ثلاث سنوات من هنا

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي خمس سنوات من هنا

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي ثلاث سنوات من هنا

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة سياحة من هنا