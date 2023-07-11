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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تفتح باب التقديم للمشاركة في "جائزة مصر للتميز الحكومي العربي"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الترشح للمشاركة فى الدورة الثالثة لـ "جائزة مصر للتميز الحكومي العربي"، في إطار التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التميز الحكومي والتطوير المؤسسي، والتي شهدت نجاحًا ملحوظًا في أعمال دورتيها السابقتين الأولى والثانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" تهدف إلى تشـجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى.

فئات "جائزة مصر للتميز الحكومي"

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن فئات "جائزة مصر للتميز الحكومي" (١٥ جائزة) تتضمن جوائز مؤسسية وجوائز فردية، حيث تضم الجوائز المؤسسية جوائز رئيسية لأفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وجوائز فرعية لأفضل مبادرة / تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير قطاع الصحة، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، بينما يتم تخصيص الجوائز الفردية لأفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربی، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومی عربی، فضلًا عن افضل موظفة حكومية عربية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الفئة المستهدفة تشتمل على كافة الجهات الحكومية، والموظفين الحكوميين في الدول العربية ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة، فضلًا عن القدرة على استيفاء متطلبات معايير التميز الخاصة بالجائزة ويمكنهم التقدم لفئات الجائزة المختلفة.

رابط التقديم

ويتم تقديم طلبات الترشح فى مختلف الفئات المؤسسية والفردية على الموقع الإلكترونى الرسمى للجائزة /https://ageaward.com علمًا بأن آخر موعد للتسجيل هو يوم الخميس الموافق ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳، كما يتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

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