حقوق عين شمس تكشف عن خطوات نتيجة دبلوم القانون العام

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه تم إعلان نتائج امتحانات دور مايو 2023 للدراسات العليا لدبلوم القانون العام.



وأوضح عميد حقوق عين شمس، الخطوات حصول علي نتيجة الدبلوم العام : ويمكن للطالب الدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

واستكمالا للتعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتنفيذا للبروتوكول الموقع بينهما منذ عام بحضور ورعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، استقبل الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية ، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، المهندس أسامة الفيومى، رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والوفد المرافق ، حيث تم بحث آليات تطوير مكتبة الكلية، وبحيث تزود ببرنامج إلكتروني حديث لفهرسة محتواها تسهيلا للاطلاع عليه.



وقد أشاد عميد الكلية بالتعاون القائم بين الجهتين منذ عام بشأن إتاحة محتوى البوابة التشريعية بالمركز من تشريعات واتفاقيات دولية وأحكام قضائية لطلاب الكلية مرحبا باستمرار هذا التعاون والتوسع فيه.



وأشاد المهندس أسامة الفيومى بالتعاون بين المركز والكلية، وعبر فى أعقاب زيارته للمكتبة عن إعجابه بمحتواها، ومعتبرا مشروع تطويرها مشروعا قوميا فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠،

وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد فتحى خليفة ، عضو هيئة التدريس بالكلية ومدير مكتب التعاون الدولى.